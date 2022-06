Groep 8 bereidt zich voor op musical met yoga-oefeningen: "Geeft je wel echt rust"

Ook geven de acteurs de kinderen nog wat tips voor de musical, bijvoorbeeld om wat harder te zingen. Groep 8 heeft er wel vertrouwen in, maar toch blijft het een beetje spannend. Nick moet soms lachen als hij het publiek ziet, hoe de oefeningen bij hem uitpakken is nog de vraag. "Soms word ik er rustig van, maar soms word ik er ook helemaal druk van."

"We proberen oefeningen aan te leren waardoor je eventjes van je stress af kan komen", vertelt Juvat. "Zodat je met je hoofd bij hetgeen kan zijn waar je eigenlijk bij moet zijn." Cecilia heeft nog een tip voor de kinderen. "Een belangrijke is wel om even een moment voor jezelf te nemen om te focussen, je weet wat je gaat doen en dat echt voor de volle 100 procent gaat doen."

"Ik heb heel veel zin in de musical, omdat je het met zijn allen doet", vertelt Lynne aan het NOS Jeugdjournaal . "Dat maakt het ook heel gezellig." Toch vinden sommige leerlingen het ook spannend. "Ik denk dat ik mij wel een beetje zenuwachtig ga voelen", zegt Liam. Anderen voelen kriebels in hun buik.

