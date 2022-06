Indiepopduo Rowann onderzoekt de grenzen van de creativiteit op 'Behind the Borders'

Culture Club is deze week op bezoek bij de band Rowann in Zaandam. Rowann wordt gevormd door Robert Swijgman (31) en Sophie de Graaf (30). Het talentvolle popduo heeft onlangs haar eerste album 'Behind the Borders' uitgebracht met nummers die ze in hun thuisstudio hebben geproduceerd.

"Het was best wel een droom van ons om een album uit te brengen", vertelt Sophie trots. Zowel Robert als Sophie beschikken van huis uit over een uitzonderlijk muzikaal talent. Ze zijn al twaalf jaar een stel en werken beiden al lange tijd in de muziekindustrie. Daarnaast vormen ze sinds vijf jaar de band Rowann. In de muziek onderzoekt het duo de grenzen van de creativiteit en laat het zien dat het hard op weg is om een eigen plek in de Nederlandse muziekwereld te veroveren. Het is een uitgebalanceerde mix van Sophie haar gracieuze zang, omringd door een mix van experimentele en ambient geluiden afkomstig van de harp en elektrische gitaar. Alternative ambient indie pop Robert en Sophie produceren, schrijven, componeren en filmen alles zelf. Ze omschrijven hun stijl als alternative ambient indie pop. De muziek die ze maken heeft een filmische sfeer en daar maken ze gebruik van door veel van hun eigen video's te maken en te bewerken. De inspiratie voor de nummers en de videoclips haalt Rowann uit het dagelijks leven. "De liedjes op het album weerspiegelen heel goed wie we zijn", vertelt Sophie. "En wat er door ons heen ging op het moment van het maken", vult Robert aan.

De magie van de nummers zit volgens het duo in het maakproces. Veel tijd wordt doorgebracht in de kleine studio aan huis. "Het mooiste van samen bezig zijn is dat je in het moment opgaat en dat kan delen met elkaar", vertelt Sophie. Met het album wil Rowann meer mensen bereiken. "Wij maken geen 'mainstream' muziek. Maar er zijn zeker mensen die onze stijl kunnen waarderen en die willen we graag bereiken, dat is echt wel een doel waar we hard aan werken", vertelt Robert. Meer informatie over Rowann en het album vind je op Rowann.nl.