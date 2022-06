Ook Hoorn krijgt in juli een 'Mootjes-minisuper' voor minima

De eerste 'mini-supermarkt', gevestigd in Grootebroek, staat er pas twee weken. Maar als het aan initiatiefneemster Monique Ravenstijn ligt, komt daar in Hoorn snel eentje bij. In het kastje, die op woensdag 13 juli wordt geplaatst, zitten gratis producten en voeding, bestemd voor gezinnen die het niet breed hebben.

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het officieel: initiatiefneemster Monique Ravenstijn opent binnenkort haar tweede mini-supermarkt in Hoorn, ook wel 'Mootjes-minisuper' genoemd. De naam is een knipoog naar de bijnaam van Monique Ravenstijn, eigenaar van Jumbo Monique in onder meer Zwaagdijk-Oost.

En dat doet ze niet zomaar. Binnen nu en afzienbare tijd moeten er 25 'mini-supermarkten' verrijzen, in kleine kernen in de omgeving van West-Friesland en Heerhugowaard.

Na Grootebroek krijgt Hoorn nu ook een 'mini-supermarkt', bestemd voor de minima. Deze wordt opgehangen aan de gevel van kringloopwinkel Rataplan. Ze worden in het begin gevuld door Jumbo, maar daarna is het de bedoeling dat de buurt het assortiment op pijl houdt. Ieder supermarktje krijgt als het ware een eigen vrijwillige 'bedrijfsleider'.

Het kastje – in de kleuren van Jumbo – wordt gevuld met lang houdbare producten en voeding, als rijst, pasta, soep of maandverband. Ook boeken zijn er te leen, aangeleverd door Rataplan.

Alleenstaande moeder

Manon de Boer uit Grootebroek, die een kastje in haar tuin heeft staan, heeft als bedrijfsleider al het nodige meegemaakt. Afgelopen zondag stonden twee jongens van 13 en 14 jaar voor haar 'winkel'. Een van de twee had een rugtas om en stond geïnteresseerd naar het kastje te kijken. "Vervolgens deed hij zijn tas open en stopte er van alles in. Ik stond toevallig in de keuken en zag het gebeuren. De tas ging dicht en de jongens liepen verder."

Maar even later, als De Boer in haar tuin staat, komt één van de jongens teruglopen. "Hij vroeg of dat kastje van mij was. Hij vertelde mij dat hij er net wat spullen uit gehaald had voor zijn moeder."

Zijn moeder was alleenstaand en kon het wel gebruiken. Hij had ook tampons en maandverband meegenomen, vertelt De Boer. "Mijn hart maakte een sprongetje en brak tegelijk. Ik vond het zo ontzettend dapper en lief dat hij dat deed. Maar toen hij erover vertelde, werd ook pijnlijk duidelijk dat we nog veel meer kastjes nodig hebben, bestemd voor gezinnen die het niet breed hebben."