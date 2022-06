Afsluiting van een Zandvoortse dorpsstraat: veilig en gezellig, maar last voor bewoners

Het hek wordt om klokslag vijf uur 's middags midden op straat gezet. Het is even wennen voor de automobilisten in Zandvoort. De Haltestraat met de vele winkels, restaurants en café's gaat in de zomer 's avonds dicht voor het verkeer. "Een goede oplossing voor de gasten van het dorp", vindt de restauranteigenaar. "We gaan hele rare, chaotische taferelen krijgen", denken de centrumbewoners van de badplaats.

Restauranteigenaar Bart Schuitenmaker is er blij mee. "Er is teveel volk en teveel drukte en we moeten ook de veiligheid van de gasten waarborgen." Want vaak ziet hij de auto's veel te hard door de straat rijden, vlak langs de mensen die op zijn terras zitten.

Het idee is ontstaan in de coronaperiode. Om de horeca op hun terrassen de anderhalve meter-maatregel toe te laten passen en toch genoeg omzet te kunnen draaien, werd de Haltestraat afgesloten. En dat lijkt de gemeente Zandvoort nu een hele goede oplossing om de toeristen van het strand naar het dorp te lokken.

Parkeerchaos

Nicole Hart woont even verderop in een andere zijstraat van de Haltestraat. Bij een incidentele afsluiting van de dorpsstraat tijdens een evenement in het verleden heeft ze al het één en ander meegemaakt. "Dat ze bij ons in de straat van alle twee de kanten aan kwamen, tegen de richting in. En toen hadden we ruzie voor de deur."

Maar ze vreest vooral de parkeerchaos. Want er mag na 17.00 uur ook niet meer geparkeerd worden in de Haltestraat. Met het veranderende parkeerbeleid per 1 juli voorzien de centrumbewoners grote problemen. Nu mogen alleen bewoners met een vergunning er parkeren, maar straks is er ook de mogelijkheid tot betaald parkeren voor iedereen.

En, zo redeneert David, de automobilisten die nu in de Haltestraat parkeren om even vlug een boodschap te doen, zullen dan bij hen in de straat een plekje zoeken. Zeker nu er per 1 juli niet alleen maar vergunninghouders zijn toegestaan, maar ook betaald parkeren wordt ingevoerd. "Dus wij gaan heel rare, chaotische taferelen krijgen bij ons in de straat", weet Nicole wel bijna zeker.

De gemeente heeft toegezegd de zomeravondafsluiting van de Haltestraat in het najaar te evalueren. Loopt het nu helemaal spaak, dan kan de maatregel eventueel aangepast worden.