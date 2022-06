Hoe Marie (91) de roze loper uitrolde voor haar medebewoners 'van ver uit vorige eeuw'

De 91-jarige Marie Hammer is niet alleen bewoner van verzorgingshuis 't Huis aan de Poel in Amstelveen, maar ook een bevlogen vrijwilliger. Na een carrière als maatschappelijk werker zet ze zich tegenwoordig in voor haar medebewoners, met nadruk op de LHBTIQ+-gemeenschap.

Marie vertelt verder: "Ik heb nooit kinderen gekregen en mijn man was veel aan het werk. Voor mij is het dus altijd gebruikelijk geweest dat ik mezelf bezighield. Ik werkte veel en zorgde dat ik op de hoogte was van de wereld om mij heen."

Organisaties met de roze loper dienen ruimte te bieden voor discussie en aandacht te hebben voor de onderlinge omgang van de bewoners. Ook voorlichtingsbijeenkomsten en persoonlijke begeleiding voor mensen die dat nodig hebben of over seksuele diversiteit willen praten, zijn pluspunten.

Zorg- of welzijnsinstellingen met het keurmerk van de Roze Loper laten onder andere met hun personeelsbeleid zien dat ze sociale acceptatie van seksuele diversiteit nastreven. Medewerkers zijn door hun persoonlijke en beroepsmatige houding van doorslaggevende houding voor het diversiteitsbeleid, zo valt te lezen in de methodebeschrijving van de Roze Loper.

"Er was geen media zoals nu, met allerlei informatie over de samenleving"

Marie benadrukt dat het voor ouderen vaak nog moeilijker is om een gesprek over seksuele diversiteit te beginnen dan voor jongeren. "Kijk, wat u moet begrijpen, mijn medebewoners en ik zijn allemaal mensen van ver uit de vorige eeuw. De meeste vrouwen hier hebben vroeger niet gewerkt. Dat was toen gewoon anders. Ook was er geen media zoals nu, met allerlei informatie over de samenleving. Daarom kijken de meesten van mijn generatie op een ouderwetse manier tegen dingen aan, ook onderwerpen als LHBTI."

Toen ze net in 't Huis aan de Poel woonde, werd er geregeld geroddeld. "Toen de dochter van een bewoonster een vriendin had", herinnert ze zich een specifieke roddel. Volgens Marie zit roddelen 'in de mens ingebakken', maar ze vond wel dat er iets moest veranderen. Ze ging daarom in gesprek met de directie, waaruit een programma is ontstaan over de bewustwording van (seksuele) diversiteit.

Geen onderscheid

Inmiddels komen de roddelpraktijken volgens Marie al jaren niet meer voor. "En als het zou gebeuren, dan wordt er gelijk iets van gezegd. In dit huis wordt namelijk geen onderscheid gemaakt tussen hoe en wie de mens is. En de mensen die dit niet begrijpen, wordt het bijgebracht." Dit geldt niet alleen voor de bewoners, maar ook voor het personeel.

Zo is bij de opleiding van nieuw personeel 'diversiteit' een belangrijk thema. Ook nodigt Marie nieuw personeel in hun eerste weken uit voor een gesprek over het onderwerp. "Voor sommige verzorgers, zeker van andere achtergronden, kan het zijn dat thuis niet over seksuele diversiteit gesproken werd. Het is daarom ook enorm belangrijk dat het hier bespreekbaar wordt gemaakt, zodat iedereen zich welkom voelt."