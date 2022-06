Oostzaan ontkent vandalisme op begraafplaats, vrijwilligers des duivels

In een merkwaardig persbericht ontkent de gemeente Oostzaan zojuist dat de begraafplaats ten prooi is gevallen aan vandalisme. Een kleine twee weken geleden ontdekten vrijwilligers van de begraafplaats dat liefst 44 graven waren vernield en maakten daar melding van. In een bericht dat leest als een oorlogsverklaring beschuldigt de gemeente de vrijwilligers van de begraafplaats ervan een valse aangifte te hebben gedaan.

"De oorzaak zit in meerdere aspecten", stelt de gemeente. "Er zijn van meerdere graven geen nabestaanden meer. Die graven worden dus ook niet onderhouden. Dit is namelijk de verantwoordelijk van de nabestaanden. En een niet onderhouden graf vervalt uiteindelijk. Ook is er in februari een storm geweest die heeft gezorgd voor schade aan enkele graven."

De vrijwilligers zijn met stomheid geslagen. Margo Piets deed de eerste melding op dinsdagmiddag 14 juni. Ze was er een week daarvoor nog en weet honderd procent zeker dat er toen nog niets aan de hand was. Ze vertelt over een pilaar die regelmatig om ligt en die ze dan weer overeind zet. "Dit keer zag ik niet één maar zes pilaren. Dus ik schrok daarvan. Toen liep ik het rijtje graven af en ik zag kettingen die in de knoop lagen. Dat zijn geen dingen die door een storm ontstaan, tenzij ik helemaal gek ben." Ze vervolgt: "We hebben een onderhoudsmedewerker gesproken. Die had toen ook nog niks gezien. Nou, dan werk je daar en dan zijn die graven vier maanden geleden kapot gegaan? Dat kan niet." Ook Jack van Woestenberg-Dalen was een paar dagen voor de melding van Margo nog op het kerkhof. En ook hij zag toen niets verdachts. "Dit is gewoon vernieling. Punt. Dit heeft niets met stormen of verzakkingen te maken. Er zijn stenen met grof geweld omgeduwd. Daarom willen wij ook weten: wie heeft dan vastgesteld dat het níét om vernielingen gaat?" De woordvoerder van de gemeente wil dat desgevraagd niet zeggen. Wel meldt hij: "We hadden al foto's van de graven die al een lange tijd stuk zijn. Dan is er in februari ook nog een storm geweest. Er zijn graven waarvan nabestaanden ons benaderd hebben: 'joh, dat is schade van de storm. Er is helemaal geen vandalisme geweest'. We hebben nu aanleiding genoeg om aan te geven dat er geen vandalisme heeft plaatsgevonden." Bekijk hieronder de reportage die NH Nieuws maakte na de ontdekking. Tekst loopt door onder de video.

In het bericht van de gemeente staat ook het volgende: 'De kapotte graven zijn al langere tijd kapot. Burgemeester Polak heeft geen controle uitgevoerd op de melding van vandalisme omdat: "als zo'n melding op zo'n plek wordt gedaan, ik er van uit mag gaan dat dit zo is en de melding dus uiterst serieus neem."' (...) 'Met het melden hiervan is er onnodig pijn en verdriet bij de inwoners van Oostzaan en vooral bij de nabestaanden opgeroepen. Dat onderzoek is een zaak van de politie. Zij zullen moeten uitzoeken bij wie al langer bekend was dat deze graven beschadigd waren en waarom er dan toch melding van vandalisme gedaan is.' "We hebben helemaal niks misdaan", reageert Van Woestenberg-Dalen. "We hebben naar eer en geweten gehandeld. Nu zouden wij anderen leed berokkenen. Dan denk ik: 'houd toch op zeg'. Schandalig! Echt te erg voor woorden." Mail van ambtenaar Vrijwilligers Evelien Leguit vertelt over een mail die nota bene vandaag nog binnenkwam, van een ambtenaar van de gemeente. Ze had gevraagd om een update van het onderzoek en daarop antwoordde hij met de vraag om geduld te hebben. "Dat lees ik vanmiddag, en nu lees ik dit! Dan worden we nu door de gemeente smadelijk weggezet als mensen die een valse aangifte doen en mensen veel verdriet doen." Ze breekt: "Ik heb er geen woorden voor." Toeval of niet: vanavond is de begraafplaats onderwerp van gesprek in de commissievergadering van de gemeente Oostzaan. De vrijwilligers zullen dan ook inspreken. De politie liet eerder vandaag aan NH Nieuws weten nog geen mededelingen over het onderzoek naar het vandalisme te kunnen doen.