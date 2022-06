NL V Als de grond goed is, groeien je planten ook optimaal. Tuinbouwer Frank kiest voor regeneratieve landbouw

Als zoon van een akkerbouwer koos Frank Hoogeboom voor een studie bedrijfseconomie. Maar na een paar jaar werken met schone handen lonkte toch het boerenleven. Hij nam het akkerbouwbedrijf van zijn vader en oom over om zich te wijden aan regeneratieve landbouw. Ook zijn vader heeft hij inmiddels kunnen overtuigen.

Bij regeneratieve landbouw staat de bodem centraal. Je moet voorkomen dat je de grond uitput en op natuurlijke wijze zorgen voor voldoende voedingsstoffen. En dat betekent geen enkele chemische toevoeging. Onkuid moet bestreden worden door de natuur of schoffel. Het betekent ook dat een gewas maar één jaar geteeld mag worden. Tekst gaat door onder de foto

Frank Hoogeboom gelooft in regeneratieve landbouw - nh/marcruyg

De witte kolen zijn nog steeds in de meerderheid maar wisselen ieder jaar van veld. De kolen zorgen voor een basisinkomen en dus enige zekerheid. Maar ook hier geldt de nieuwe aanpak zonder chemie. "Je hebt wel flink wat land nodig om gewassen ieder jaar te laten rouleren", zo leert Frank ons. Maar daarnaast teelt hij inmiddels flink wat andere groenten.

Quote je wil niet weten hoeveel er aan de strijkstok blijft hangen van de tussenhandel Frank hoogeboom

Frank levert zijn producten niet aan supermarkten of groothandels, maar verkoopt ze direkt aan gespecialiseerde groenteboeren in de regio en in zijn eigen kar aan de weg. Daarmee ben ik mijn eigen baas en krijg ik een mooie prijs voor mijn gewassen. "Je wilt niet qweten hoeveel er aan de strijkstok blijft hangen van transport en tussenhandel", aldus Frank. Tekst gaat door onder de foto

Frank is tuinder met een regeneratieve missie - nh/marcruyg

De ombouw van gewone naar regeneratieve teelt gaat niet vanzelf. Het vergt volgens Frank heel veel tijd om er achter te komen hoe je de grond moet behandelen en wat je aan voeding toe moet voegen. Bovendien teelt hij heel veel verschillende gewassen waardoor hij ook van alle soorten moet weten hoe ze het beste geteelt moeten worden. Maar dat heeft hij er graag voor over. Want Frank is overtuigd van zijn aanpak en verteld graag dat zijn kolen, bieten en courgettes meer voedingsstoffen hebben dan bij de gewone teelt. "Het is gewoon lekkerder en gezonder", aldus Frank. En dat kunnen alleen zijn klanten rondom Warmenhuizen ervaren want in de supermarkt zul je het niet vinden.

