NL V De nieuwe regenton is geboren. Iwan slaat regenwater op met een kunststof zak in de kruipruimte.

Uitgedaagd door een vriend bedacht Iwan Fransen een oplossing om schoon regenwater op te slaan zodat het opnieuw gebruikt kan worden voor het toilet en de wasmachine. Een op maat gemaakt kunststof zak in de kruipruimte blijkt het ei van Columbus. De nieuwe regenton is geboren.

Het is niet de meest comfortabele plek van een huis. De kruipruimte is benauwd, meestal krap en je moet niet bang zijn voor spinnen. Maar als het er droog is en minimaal een halve meter hoog, is het volgens Iwan Fransen de ideale plek om te gebruiken als waterbuffer. Tekst gaat door onder de foto

De kruipruimte gebruiken als waterbuffer - nh/marcruyg

Het werkt als de aloude regenton. Als je die aansluit op de regenpijp vult de ton zich na een regenbui vanzelf met schoon water. Maar terwijl je het water in de ton met een gieter eruit moet scheppen om de planten water te geven, sluit je de waterzak met een pomp aan op een kraan. Duizenden liters water kunnen nu bewaard worden op een plek die anders toch niet gebruikt wordt. En met het water kun je zonder problemen het toilet doorspoelen, de was doen en natuurlijk de tuin sproeien. Tekst gaat door onder de foto

Regenwateropslag in kunststof zak onder je huis - nh/marcruyg

Nico Tukker heeft ooit een plan gemaakt om zijn huis te verduurzamen. Met goede isolatie, een dak vol zonnepanelen en een warmtepomp is hij aardig op weg en inmiddels van het gas af. Maar het schone regenwater verdween gewoon in het riool. Tot vandaag.

Quote Het is zonde om kostbaar regenwater niet te gebruiken nico tukker

Met de waterzak in de kruipruimte kan hij voorzien in 50% van zijn waterbehoefte. "Het is zonde om kostbaar regenwater het riool in te laten lopen en niet te gebruiken", aldus de bewoner. Het huis helemaal zelfvoorzienend maken is lastig want vanwege de strenge normen mag het opgeslagen water niet gebruikt worden voor drinkwater of de douche. Mocht het langere tijd niet regenen dan wordt de zak gevuld met gewoon kraanwater dus het toilet blijft altijd werken. Tekst gaat door onder de foto

toilet spoelen en de was doen met regenwater uit de kruipruimte - nh/marcruyg

Aansluiten op het bestaande leidingnetwerk is volgens leverancier Iwan Fransen niet zo moeilijk omdat de meeste leidingen door de kruipruimte van een huis lopen. Het systeem is daarom in veel bestaande huizen toe te passen. Voorwaarde is dat de kruipruimte hoog genoeg is en droog. In nieuwe woningen kan het direct bij de bouw in het ontwerp al toegepast worden.

Hoewel Iwan overtuigd was van het idee van de waterzak zag hij er niet direkt een eigen bedrijf in. Maar vrienden en kennissen wisten hem te overtuigen dat hij een goed produkt in handen heeft. Met een paar investeerders aan boord werkt Iwan nu hard aan een gezonde toekomst.