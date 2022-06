NL V Laat de chocola maar stromen

Met een zeilschip worden de zakken cacao naar de Amsterdamse haven gebracht waar in een fabriek, die helemaal draait op zonne-energie, de cacaobonen worden verwerkt tot duurzame chocola. En de cacaoboeren krijgen een eerlijke prijs voor hun product.

Voor Rodney Nikkels is dat geen hogere wiskunde. "Als wij als kleine fabrikant dat kunnen, dan moeten de grote chocoladefabrieken dat zeker kunnen", zo redeneert hij. De ambachtelijke chocola die in Amsterdam gemaakt wordt, is waarschijnlijk de meest duurzame chocola. En dat mag best wat kosten. Want kwaliteit gaat boven kwantiteit.

Chocolate Makers maakt de meest duurzame chocolade - NH Nieuws

In deze aflevering van Pak An Doen ook een slimme uitvinding om regenwater op te slaan in de kruipruimte onder je huis. Iwan Fransen uit Weesp werd uitgedaagd om een oplossing te bedenken voor de opslag van overtollig regenwater. Met een grote kunststof zak in de kruipruimte slaat hij regenwater op dat gebruikt kan worden voor toilet en de wasmachine. De regenton 2.0 is geboren!

toilet spoelen en de was doen met regenwater uit de kruipruimte - nh/marcruyg

En Frank Hoogeboom besloot na een studie bedrijfseconomie toch het akkerbouwbedrijf van zijn vader en oom over te nemen. En langzaam maar zeker wordt de traditionele teelt van witte kolen vervangen door regeneratieve landbouw. Dus geen bestrijdingsmiddelen gebruiken maar de bodem de tijd geven zich te herstellen. Je hebt er wel veel ruimte voor nodig en heel veel kennis van heel veel soorten groenten, want afwisseling doet wonderen.

Frank is tuinder met een missie - nh/marcruyg