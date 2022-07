De verdwenen stad: Verwaarloosde Slatuinenweg was bijna van de kaart geveegd

In het programma De verdwenen stad gaan we iedere keer naar een andere plek in Amsterdam om te kijken hoe die in de loop van de tijd is veranderd. Deze keer zijn we op een Slatuinenweg. Ooit maakte het deel uit van het Slatuinenpad dat naar Sloterdijk leidde. Gelovigen gebruikten het om naar de Petruskerk te gaan. Ook verliefde stelletjes maakten graag een ommetje in deze omgeving.

Je kunt het je nu nauwelijks meer voorstellen, maar de Slatuinenweg maakte ruim honderd jaar terug nog onderdeel uit van de Slatuinenpad, dat van de Kostverlorenkade helemaal doorliep naar Sloterdijk, over wat nu de Willem de Zwijgerlaan heet. Het was een romantisch pad bestaande uit smalle stukken grond, landweggetjes, slootjes en bruggetjes. Langs dat pad waren allemaal moestuintjes. Zo kreeg dat pad uiteindelijk de naam Slatuinenpad.

Hoe het landschap toen was gevormd, is nu nog te zien, vertelt buurtbewoner Bart Verlinden: "Je ziet het terug in hoe de straten nu liggen. De straten zijn gelegd volgens de patronen van de slootjes van toen."

"De Slatuinenweg is gebouwd op het vroegere polderniveau", verklaart Bart de hoogteverschillen in de buurt. "De rest van de omgeving is grootstedelijke uitbreiding en gebouwd op Amsterdams niveau. Daar zit ongeveer een meter tachtig verschil tussen. De Slatuinenweg zie je naar beneden lopen en aan het eind, bij de Admiraal de Ruyterweg, weer omhoog gaan. Er zijn nog een paar plekken in de stad waar dat nog zo duidelijk terugkomt."

Buurt in opstand

Piet Nieuwenkamp is de oudste bewoner van de Slatuinenweg. Hij woont hier al sinds 1936 en heeft vanzelfsprekend veel zien veranderen. Tegenover zijn huis waren vroeger paardenstallen en opslagruimten voor groenten. Het had ook een meer dorpser karakter. "Mensen liepen bij elkaar naar binnen en als iemand soep had gemaakt en er was nog wat over, dan werd het met de buren gedeeld", vertelt hij. Dat is allemaal niet meer, maar het had weinig gescheeld of er was nog veel meer verdwenen.

Het grote geld, in de vorm van een projectontwikkelaar, had zijn oog laten vallen op dit mooie plekje. In een omgeving waar de huisjes niet hoger zijn dan zeven meter, moest nu een gebouw van maar liefst 28 meter uit de grond worden gestamd. Daarvoor moest een flink deel van de Slatuinen worden gesloopt. Maar dat liet de buurt niet gebeuren, met Piet Nieuwenkamp voorop.

