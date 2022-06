Spannende openingsdag van Westfriese Folklore: "Weten mensen het nog wel te vinden?"

Na twee jaar afwezigheid is de Westfriese Folklore in Schagen weer terug van weggeweest. Voor de organisatie is het de vraag of het toeristische evenement nog genoeg mensen zal trekken. Maar alle seinen staan op groen: n iet eerder is het zo druk geweest bij de kledinguitleen. En dat zegt iets over het aantal mensen dat in de zomermaanden vrijwillig wil meelopen in klederdracht van honderd jaar geleden, tijdens de optochten op de donderdagen. Vanochtend is de opening, thema: oude ambachten.

"In 2019 hebben we het voor het laatst een vol jaar gedaan", vertelt Jan Benit van de Westfriese Folklore. "Zowel in 2020 als in 2021 is er niets gebeurd. Tenminste: er waren wel activiteiten op de Westfriese donderdagen. Zo stond ik er met een kraampje en hebben we gezorgd dat het op een postkalender is komen te staan. Maar er was geen optocht."

Meer mensen

Juist die optocht maakt het uniek. In klederdracht. Lopend of op een paard met wagen. Of zelfs met een loopfiets. Alles komt voorbij. Kinderen zitten in een ouderwetse kinderwagen. Of, als ze groot genoeg zijn, lopen ze mee op klompjes. De oudere mannen en vrouwen dragen hoge hoeden en een kap met hulletje. "Het is in 1953 begonnen om daarmee de middenstand proberen op te krikken en meer mensen naar Schagen te krijgen", weet Benit.

Bekijk hieronder beelden van de laatste reguliere Westfriese Folklore in 2019. Tekst gaat verder onder de video.