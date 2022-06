Vogelgriep grijpt verder om zich heen; zorgen om grutto, jan-van-gent en meeuwen

De vogelgriep grijpt steeds verder om zich heen. Steeds meer vogelsoorten krijgen er last van. Op Texel en in Noord-Holland zijn al meerdere kolonies grote sterns compleet uitgeroeid. Onderzoekers en vogelaars vrezen nu ook voor andere soorten vogels op Texel, zoals de roze grutto, jan-van-genten en allerlei soorten meeuwen. De eerste tekenen zijn er al, zegt Marc Plomp van het Vogel Informatie Centrum in De Cocksdorp.

"Het is onnatuurlijk stil. Hier hoor je normaal gesproken het gekrijs van de grote sterns. Dit is niet normaal voor deze tijd van het jaar." Marc Plomp van het Vogel Informatie Centrum kijkt uit over zee bij De Cocksdorp. Hij maakt zich ernstige zorgen. "Op Texel alleen al zijn bijna vierduizend grote sterns doodgegaan door de vogelgriep. We krijgen nu ook meldingen over roze grutto's en jan-van-genten. De vraag en de vrees is of zij het nog verder gaan verspreiden."

De schade onder de grote stern in heel Noord-Holland is al enorm, vertelt bioloog Mardik Leopold van de Wageningen Universiteit in Den Helder: "De kolonies op Texel en bij Camperduin zijn bijna helemaal weggevaagd. De uitbraak is zo sterk dat we vrezen voor het voortbestaan van de soort op Texel. De vogels nestelen zeer dicht bij elkaar en lopen door elkaars poep, dus het virus verspreidt zich daardoor heel snel."

