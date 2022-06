Presentator en programmamaker Luuk Dresen plotseling overleden

De Amsterdamse presentator en programmamaker Luuk Dresen is afgelopen zondag plotseling op 27-jarige leeftijd overleden. Luuk Dresen presenteerde samen met Marcel Bamberg onder meer het programma 'Politieke Spelletjes' op AT5 in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, en was eerder te zien in het programma 'De Nacht Van' op AT5.

Naast zijn werk als voice-over, presenteerde hij veel en had hij zijn eigen goedlopende podcast. ''Luuk was dan ook echt één van onze talenten'', zegt Marijnissen. ''Echt een professional en heel leergierig. Hij heeft heel veel meters gemaakt in aanloop naar het grote publiek. Maar dat échte grote publiek zal hem dus nooit echt leren kennen.''

Luuk was een hele optimistische en slimme gast, vertelt Marijnissen. ''Hij had een hele zware studie gedaan en onlangs ook nog een master Communicatiewetenschap afgerond. Luuk wilde de media in en moest en zou een nieuw gezicht in de Nederlandse media worden.''

Het nieuws is vandaag naar buiten gebracht via een overlijdensbericht op Instagram. Volgens manager Cyriel Marijnissen is Luuk Dresen door een noodlottig ongeval om het leven gekomen. ''Ik kan het gewoon niet geloven. Je wereld staat in één klap stil . Ik kan het amper bevatten.''

Presentator programma's AT5

Luuk Dresen was in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar te zien in de vierdelige serie 'Politieke Spelletjes' op AT5. Samen met collega-presentator Marcel Bamberg testte Dresen in het programma de kennis van de Amsterdammer over de gemeenteraad. Samen met voorbijgangers als tegenstanders speelden ze klassiek Hollandse spelletjes met een politieke twist en gingen ze in gesprek met wethouders en lijsttrekkers.

Dresen was voor AT5 eerder ook al te zien in het programma 'De Nacht Van', waarbij hij onderzocht hoe het nachtleven zich door de coronacrisis heen sloeg. Volgens Marijnissen was Luuk heel trots op zijn werk bij AT5. ''Hij bedacht altijd formats en was zo onwijs trots op het stempel AT5.''