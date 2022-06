Gooise buschauffeurs leggen dag het werk neer: geen bussen vanaf Hilversum en Huizen

Al met al leggen zeker vijftig buschauffeurs het werk neer, zo is de verwachting. Dat betekent dat het openbaar busvervoer in 't Gooi nagenoeg geheel platligt. Onder meer vanaf Hilversum en Huizen rijden amper bussen.

Duidelijk is dat de staking voor veel reizigers voor problemen zal gaan zorgen, al kan busvervoerder Transdev nog niet aangeven hoe groot de hinder precies is. "Meer informatie volgt zo snel mogelijk via deze website en via onze social media kanalen. Reis je komende dinsdag met het openbaar vervoer in de regio Gooi & Vechtstreek? Plan je reis dan zo kort mogelijk voor vertrek", laat de busvervoerder weten.

Eerdere stakingen

De staking in 't Gooi is niet de eerste keer dat buschauffeurs het werk neerleggen. De afgelopen weken legden chauffeurs in andere regio's ook al het werk neer.

Er wordt gestaakt voor betere cao-afspraken. De werkgevers legden afgelopen februari al een eindbod neer voor de nieuwe cao voor buschauffeurs. Dat bod werd voorgelegd aan vakbonden CNV Vakmensen en FNV. Eerstgenoemde stemde in, maar vakbond FNV deed dat niet en voert actie.