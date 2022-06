Yvette Vlaar wil de dood uit taboesfeer halen met hulp van uitvaartfotografie

Over de dood wordt liever niet gesproken, terwijl het wel kan helpen bij het verwerken van rouw. Daarom heeft SIRE een nieuwe campagne gelanceerd, naast de al bestaande Dutch Funeral Awards. Yvette Vlaar uit Benningbroek is genomineerd in een van de categorieën en probeert met haar uitvaartfotografie om de dood uit een taboesfeer te halen. "Ik kijk bij het maken van uitvaartfoto's altijd naar de liefde en verbinding. Het is fantastisch als ik de nabestaanden iets moois kan meegeven."

De 50-jarige Yvette Vlaar is al jaren bezig met fotografie. Waar ze eerst collages maakte van allerlei evenementen, zoals bruiloften en partijen, is haar aandacht de laatste jaren steeds meer naar uitvaartfotografie gegaan. Tegenwoordig fotografeert zij uitsluitend op uitvaarten. Niet alleen van mensen in West-Friesland en Noord-Holland, maar ook buiten de provincie.

Volgens de Benningbroekse fotografe draait uitvaartfotografie om gevoel. Ze ontdekte haar passie bij het maken van haar eerste afscheidsreportage, die van een jonge vader. "Dat ik mijn fotografie mocht gebruiken om de nabestaanden zo'n belangrijke herinnering te geven, was voor mij de start om dit vaker te mogen doen", legt Vlaar uit aan WEEFF/NH Nieuws.

"Er zijn heel veel fotografen die uitvaarten er ook bij doen", gaat ze verder. "Maar voor mij werd dat te zwaar, ook omdat je hele dagen keihard aan het werk bent. Ik vind een bruiloft leuk om te fotograferen, maar een uitvaart vastleggen is voor mij tien keer waardevoller."

Emotie vastleggen

Om haar foto's nog meer dimensie mee te kunnen geven en meer te weten te komen over een uitvaart volgde Yvette de opleiding tot uitvaartleider. "Het heeft mij geholpen om mijn vak beter uit te voeren", vertelt de Benningbroekse. "Ik weet nu ook wat er achter de schermen speelt. Vaak zijn we als een team aan het werk om het afscheid voor nabestaanden zo mooi mogelijk te maken."

Bloemen en een kist of urn zijn volgens de afscheidsfotografe een vanzelfsprekendheid, maar Vlaar wil ook laten zien wat er allemaal nog meer mogelijk is tijdens een uitvaart. Haar missie is ook om dat te laten zien; dat er alternatieven zijn en dat afscheid nemen veel persoonlijker kan worden gemaakt.

"Fotografie is meer dan alleen maar drukken op een knopje", zegt de afscheidsfotografe. "Het draait bij een uitvaart niet alleen maar om verdriet. Nergens zie je zoveel liefde voorbijkomen als bij een uitvaart. Mensen laten je toe als ze op hun kwetsbaarst zijn. Dat is heel bijzonder."

"Ik voel de pure emotie en probeer bij het maken van mijn foto's altijd te kijken naar liefde en verbinding", gaat ze verder. "Daarbij probeer ik ook altijd die ene glimlach op beeld te krijgen. Dat is keihard werken, maar wel fantastisch als ik de nabestaanden zoiets moois mag geven."

Dutch Funeral Awards

Aankomende zaterdag, 2 juli, hoort Yvette of ze een prijs wint bij de Dutch Funeral Awards. Ze is bij deze prestigieuze vakprijs genomineerd in de categorie Fotografie. "Het is een hele eer om genomineerd te zijn", vertelt Vlaar aan WEEFF/NH Nieuws. "Per categorie zijn er drie genomineerden uit Nederland, wat opvallend weinig is. Het is de eerste keer dat ik voor deze prijs genomineerd ben."

Volgens de afscheidsfotografe draait het bij deze prijs niet om een specifieke foto die werd verkozen voor de prijs, maar gaat het ook om de manier van bedrijfsvoering. "Er komt zoveel meer bij een uitvaart kijken", legt ze uit. "Uitvaart- of rouwfotografie hoort daar ook bij. Ik ben trots dat ik genomineerd ben en zo kan helpen om de dood uit een taboesfeer te halen."