Venhuizer polder met prioriteit aangepakt om wateroverlast te voorkomen

In polder de Drieban bij Venhuizen zijn problemen met de aan- en afvoer van water. Met grote kans op wateroverlast bij extreme regenbuien als gevolg. Daarom is het één van de elf knelpunten die het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier versneld aanpakt.

Er waren onder meer problemen met te kleine duikers (koker die water onder de weg doorvoert) waar het water doorheen moest, legt bestuurder Siem Jan Schenk van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uit. En dat creëert een flessenhals-situatie waardoor het water in de file komt te staan en het risico op overstromen ontstaat.

Ook bij droogte problemen

Maar te veel water is niet het enige probleem. "Dat is een risico. Maar het is net zo goed een risico als het heel droog is. Dat er geen aanvoer is, omdat die ruimte er niet is. Het werkt dus twee kanten op", aldus Schenk.

In totaal worden vijf duikers vervangen door grotere exemplaren. Vandaag wordt aan de Burgemeester J. Zijpweg gewerkt. Eén voor één worden door een grote kraan de betonnen delen op hun plek gehesen en ter plekke vastgezet. Daarnaast worden er ook nog twee geautomatiseerde stuwen geplaatst in het gebied.

Al komt de waterschapsbestuurder ook gelijk met de waarschuwing dat ondanks alle maatregelen, we nooit helemaal bestand zijn tegen extreem weer. "We proberen het maximale te doen, maar bij extreem hoge neerslag zal je altijd overlast en schade kunnen hebben."

Waterschapsbelasting omhoog

Ondertussen kijkt het Hoogheemraadschap ook verder richting de toekomst. En daarbij wordt ook duidelijk dat de strijd tegen het water ook flink in de portemonnee gevoeld gaat worden. Er is meer nodig, en ondertussen stijgen ook de bouw- en materiaalprijzen.

"Soms moet je de plannen bijstellen. Maar het zit ook in onze genen dat als het gaat om waterveiligheid we zeggen: daar mag je geen concessies aan doen. En dat betekent dat het duurder wordt", aldus Schenk.

En na een jarenlang stabiel tarief betekent dat ook dat de Waterschapsbelasting omhoog zal gaan. "Het betekent ook dat je opnieuw met je inwoners in discussie moet dat het niet allemaal gratis is. Maar we proberen ook uit te leggen dat het onontkoombaar is dat het moet gebeuren. Want het heeft te maken met de leefbaarheid in Noord-Holland."