Moestuin voor Gooise voedselbank geruïneerd door vandalen: "Meer dan 100 maisplanten, gewoon weg"

Vandalen hebben afgelopen weekend een moestuin voor de Gooise voedselbank kort en klein geslagen. Van onder meer de maisplanten van de moestuin, waar groente wordt verbouwd voor voedselbankklanten, bleef weinig over. Tot schrik en woede van beheerder Hans de Man. "Gebruik je verstand, je dupeert mensen die het echt nodig hebben", reageert hij.

"Ja, bijzonder jammer", vertelt Hans hoofdschuddend in de moestuin waar hij namens de voedselbank de lijntjes uitzet. "Dat mensen dit doen, je weet niet wat ze bezielt." Hij heeft dan ook geen enkel idee wie dit weekend de maisplanten heeft gemolesteerd. "Ze hebben het gewoon met een kapmes 'tsjak' doorgesneden."

"Mais is ongelofelijk geliefd bij onze klanten van de voedselbank"

Quote

Voedselbankklanten grijpen mis

Toch betekent dit dat de klanten van de voedselbank in 't Gooi misgrijpen. "Het is een ongelofelijk geliefd artikel bij onze klanten van de voedselbank", legt Hans uit. De moestuin is speciaal aangelegd om de uitgifte van de voedselbank gezonder te maken. Er groeien zeer bekende groentes en kruiden als sla en koriander, maar ook veel exotischere varianten als Nieuw-Zeelandse spinazie.

Hans komt dan ook graag in contact met de daders. "Ik ben bereid om die mensen aan te horen wat ze bezield heeft om dit gewoon weg te slaan."