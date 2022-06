Grote groep Velsenaren protesteert tegen komst vluchtelingenboot, veel emotie bij bewoners

Met een protestmars zijn bewoners van Velsen-Noord vanavond in het geweer gekomen tegen de komst van een groot cruiseschip in het dorp voor zeker duizend vluchtelingen. Dat is een te groot aantal voor een dorp van vijfduizend inwoners, vinden veel Velsen-Noorders. Er liepen tientallen mensen mee in een protestmars. De burgemeester gaat op dit moment het gesprek aan met de inwoners in de loods.