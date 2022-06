Nieuwe dorpsmoestuin in Eemnes: plek voor ontmoeting, ontspanning en educatie

Omdat niet iedereen in staat is verse producten te kopen doneert de moestuin bijna al hun gewassen bij de voedselbank in Huizen. Daarnaast worden er ook andere groepen in het dorp geholpen, ''Zo kunnen mensen die eenzaam zijn hier terecht'', vertelt wethouder Mirjam Havinga. "Ook mensen met een geestelijke beperking zijn van harte welkom en kunnen gezamenlijk aan de slag in de tuin."

Zo hoopt vrijwilliger Karel Marks dat dit een plek wordt waar mensen samenkomen. "Ik hoop dat de doelstellingen bereikt zullen worden en dat het een ontmoetingsplaats voor alle leeftijden zal zijn."