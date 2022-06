Anass Najah keert terug bij Telstar en Ronald Koeman jr. blijft in Velsen-Zuid

Anass Najah speelde afgelopen seizoen op het tweede niveau in Cyprus bij Akritas Chlorakas. Met die club promoveerde hij naar het hoogste niveau. "Toch mocht ik niet blijven. Ik voel mij een beetje gebruikt. Ik hoorde van mijn zaakwaarnemer dat ik moest vertrekken, maar ik heb nooit van de club gehoord waarom", vertelt Najah. Telstar-trainer Mike Snoei schakelde snel en wist de middenvelder voor één seizoen terug te halen naar Velsen-Zuid.

Jip Molenaar stond niet op het veld met het eerste team. Hij traint met de beloften mee en daarmee lijkt hij op een dood spoor te zijn beland bij Telstar.

Keepers

Doelman Ronald Koeman jr. is mondeling akkoord met de club. Keepers Trevor Doornbusch en Abdel el Ouazzane komen juist niet voor in de plannen van trainer Mike Snoei. Van het duo is afcheid genomen. Dat is opmerkelijk, want Doornbusch had nog een doorlopend contract bij Telstar.

Test-spelers

De komende weken zullen er weer veel spelers op proef zijn bij Telstar. Vandaag waren dat er acht:

Joey Houweling (Jong FC Utrecht) Lionel Miguel (FC Emmen) Giovanni Buttner (TOP Oss) Jonathan Vergara Berrio (De Graafschap) Quinten van den Heerik (PEC Zwolle) Rohat Agca (Heracles) Jorginho Soares (ASWH) Baboucarr Gaye (Koblenz RW)

