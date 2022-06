Regius College en De Wegwijzer krijgen (weer) predicaat excellente school

Feest bij scholen in de Kop van Noord-Holland: zowel het Regius College in Schagen als basisschool De Wegwijzer in Middenmeer mogen zich (weer) excellente school noemen. Voor De Wegwijzer is dit voor het eerst, Regius College kreeg de erkenning in 2018 ook.

Regius College

De twee scholen horen bij de 43 scholen die vandaag van de onderwijsinspectie de erkenning 'excellente school' kregen overhandigd. Standaard wordt door de inspectie gekeken of het gegeven onderwijs 'voldoende', 'onvoldoende' of 'zeer zwak' is. Pas als het onderwijs voldoende is beoordeeld, kan er een aanvraag worden ingediend voor de beoordeling 'goed'. En pas daarna komt een school eventueel in aanmerking voor de excellente erkenning. Maar er zou eigenlijk geen onderscheid moeten zijn tussen de scholen die al excellent waren en dit nu opnieuw zijn geworden, of de scholen die zich voor het eerst zo mogen noemen, vindt de onderwijsinspectie. "Het is niet alleen knap om het te worden, maar ook om het vast te houden", zegt Daan Jansma van de inspectie. Corona "Want ook dan moet je laten zien dat je het als school waard bent om zo genoemd te worden", vervolgt Jansma. "Normaal is het al knap om dit hoge niveau te houden, maar zeker nu met het lerarentekort en de coronatijd - waardoor scholen langere tijd afstandsonderwijs moesten geven - is het een prestatie om deze beoordeling te krijgen." Tekst gaat verder onder de foto.

Regius College