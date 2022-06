De Peiling: ouders moeten strenger zijn op het alcoholgebruik van hun kind

De leeftijd waarop kinderen gemiddeld hun eerste glas alcohol drinken is 13,3 jaar. In de meeste gevallen krijgen ze dat glas gewoon van hun eigen ouders. Als kinderen op jonge leeftijd drinken, verhoogt dat de kans op een alcoholverslaving. Ook heeft het een schadelijk effect op de ontwikkeling van de hersenen, zegt het Trimbos-instituut.

Bijna de helft van de twaalf- tot en met zestienjarigen heeft weleens alcohol gedronken. Daarvan krijgt een groot deel deze drank van de ouders, blijkt uit cijfers van het Trimbos-instituut. Vanaf een jaar of vijftien gaan steeds meer jongeren regelmatig drinken, en dat terwijl de minimumleeftijd waarop jongeren alcohol mogen kopen in 2014 van zestien naar achttien jaar is verhoogd.

Opvoeding

Nog steeds denkt een deel van de ouders dat ze hun kinderen juist helpen om verantwoord te leren omgaan met alcohol door ze af en toe te laten drinken. Maar dat werkt volgens het Trimbos-instituut averechts. Kinderen hebben een soort natuurlijke drempel voor dit soort spannende dingen, die ze hiertegen beschermt. Als je als ouder die drempel weghaalt, dan geef je kinderen de ruimte om vaker en meer te gaan drinken, aldus het instituut.

Wat wel helpt, is een autoritatieve opvoedstijl, legt het instituut uit. Een autoritieve opvoeding wordt gekenmerkt door betrokkenheid, emotionele steun, het stellen van grenzen en open communicatie. Daarmee creëer je een beschermende factor op het alcoholgebruik van kinderen.

Schadelijke gevolgen

In de nieuwe NIX18 campagne wordt aandacht gevraagd voor de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik onder jongeren. Alcohol drinken is slecht voor de ontwikkeling van de hersenen en het vergroot de kans op problematisch drinken op latere leeftijd. Bovendien is juist het puberbrein gevoelig voor schadelijke stoffen, zoals alcohol.

Vind jij dat ouders strenger moeten zijn met het alcoholgebruik van hun kind, of kan het geen kwaad om af en toe een biertje te drinken met je zoon of dochter?