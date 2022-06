Zomer op het Plein weer van start: "Gezellige sfeer en mooie optredens"

Op het Canadaplein in Alkmaar konden mensen dit weekend weer genieten van muziek tijdens Zomer op het Plein. Het gratis festival met veel muziek en theater duurt tot en met 7 augustu . "We hebben zes weekenden achter elkaar muziek op vrijdag, zaterdag en zondag. Gezellige sfeer, mooie optredens met hele, diverse, verschillende artiesten", aldus Peter Blaauboer van Theater de Vest.

Het festival werd vrijdag afgetrapt met Marja van Katendrecht en zaterdag aan eind van de middag was de beurt aan de Amsterdam Klezmer Band. De 25-jarige band zorgde voor een goed gevuld en gezellig Canadaplein. "We doen het al 25 jaar, maar het grappige van deze muziek - omdat het volksmuziek is en heel aansprekende muziek - binden we altijd weer jonge mensen aan onze muziek", vertelt bandlid Jasper de Beer tegen mediapartner Alkmaar Centraal. "Het kan eeuwig doorgaan."

Voetjes van de vloer

En inderdaad waren er behoorlijk wat jongere mensen tussen het publiek, dat gedurende het optreden steeds meer met de voetjes van de vloer ging. "Heel gezellig feestje! Ja! En de band is heel leuk. Een aanrader", reageert een man tussen het dansen door. Een jongedame die ook niet stil kon blijven staan vult aan: "Gezellige sfeer en ik vind het echt heel leuk dat zoiets weer mogelijk is na de lockdown periode, dus ik geniet ervan."

Zondagmiddag werd het eerste weekend afgesloten door Karsu. Volgende week vrijdag begint het tweede weekend met Kasper van Kooten en zijn band, bij uitzondering een keer binnen in Theater De Vest. Op zondag 3 juli is het inmiddels traditionele Talentstage, met studenten van het InHolland Conservatorium Haarlem en speciale gast Steffen Morrison.