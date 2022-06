Festival Obdam brengt 9.404 euro op voor Oekraïne

Het traditionele Bevrijdingsfestival in Obdam stond dit jaar in het teken van de oorlog in Oekraïne. "De situatie in dat land heeft ons aan het denken gezet", vertelde voorzitter Peter Homan van De Brink eerder aan WEEFF/NH Nieuws. "Het voelde ongepast om een festival te organiseren dat in het teken staat van vrijheid. We waren het er snel over eens dat deze dag in het teken stond van Oekraïne."

Verschillende bedrijven en inwoners uit Obdam werden voor het weekend van 7 mei in beweging gebracht om het festival te organiseren. Na de opening van het festival door burgemeester Monique Bonsen stonden artiesten uit binnen- en buitenland op het podium naast De Brink. Een van de meest memorabele momenten was het optreden van de Oekraïense zanger Oleksandr Shumchuk, die het volkslied van zijn land ten gehore bracht.

Gehandicaptenzorg

Dit weekend was de totale opbrengst van het festival bekend en kon het bestuur van De Brink een cheque ter waarde van 9.404 euro overhandigen aan stichting Caritas. De bestuursleden die de cheque overhandigd kregen waren opgetogen bij het zien van het bedrag.

Het geld gaat besteed worden aan de aankoop van bedden, matrassen en beddengoed voor een opvanghuis voor gehandicapten in de Oekraïense stad Dynayets. Het opvanghuis biedt plaats aan 160 mensen met een handicap, waarvan het merendeel 24-uurs zorg nodig heeft.