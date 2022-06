Grote nachtelijke zoekactie naar vermiste vrouw Nieuw-Vennep blijkt misverstand

De politie hield vannacht een grote zoekactie Nieuw-Vennep, Lisse en Hillegom na een melding van een vermist persoon. Urenlang vloog een politiehelikopter over de dorpen en werd met meerdere eenheden naar de persoon gezocht. Een woordvoerder van de politie laat vanochtend weten dat het om een misverstand ging.

"We kregen een melding binnen van een vermissing die erg urgent leek", aldus de woordvoerder. De vrouw zou in gevaar zijn en dus trok de politie alles uit de kast. "Je weet niet waarmee je te maken krijgt."

Politiehelikopter

Zodoende waren de dorpen het decor van een enorme zoekactie. Een politiehelikopter vloog boven het zoekgebied en de landelijke politie eenheid was ook afgereisd naar Nieuw-Vennep.

De vermeende vermiste vrouw werd uiteindelijk gevonden in een woning in Nieuw-Vennep en bleek niet in gevaar te zijn. Ook voor haar kwam de zoekactie als verrassing.