Duizenden woningen tekort voor kwetsbare mensen in Amsterdam

Naast starters, gezinnen en studenten vinden ook kwetsbare mensen steeds moeilijker een woning in de stad. Dat schrijft Het Parool . In 2030 zou de stad tussen de 10.000 en 15.000 woningen te weinig hebben voor kwetsbare groepen als er niet iets snel wordt gedaan.

Dat baseert de krant op onlangs gepubliceerde cijfers van de gemeente. Het tekort zal jaarlijks alleen maar groter worden. Waar er dit jaar al zo'n 3000 woningen te weinig zijn voor kwetsbare mensen, moet dat de komende jaren alleen nog maar meer worden. Volgens wethouder Zita Pels (volkshuisvesting) is het een gigantisch probleem: ''We zien dat we tekorten hebben voor de mensen die we juist willen helpen, maar we hebben er de huizen niet voor.”

Sinds 2015 heerst er in de stad het beleid om kwetsbare mensen zelfstandig in een gewone woonwijk te laten wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die een verstandelijke beperking hebben, mensen met psychische problemen, ex-daklozen of statushouders. Daardoor is het aantal mensen dat vanuit de maatschappelijke opvang via een urgentieverklaring in de sociale huur komt enorm gestegen.

Van de 6500 sociale huurwoningen die er nu ieder jaar vrij komen stellen woningcorporaties 1800 woningen beschikbaar voor kwetsbare Amsterdammers. Te weinig huizen voor totaal aantal kwetsbare mensen in de stad. Volgens wethouder Pels moeten er daarom 'pijnlijke keuzes' gemaakt worden om de groep kwetsbaren te verkleinen, omdat er anders niemand meer geholpen kan worden. Voor welke groep kwetsbare Amsterdammers deze keuzes precies gemaakt moeten worden is nog onduidelijk. De wethouder wil hierover in debat gaan met de gemeenteraad.