Lebo-coach El Morabiti heeft niks met breedtepassjes: "Vooral acties maken"

Zaalvoetbal is de sport van panna's, akka's en andere individuele hoogstandjes. Toch is er kritiek dat het soms een tactisch schaakspel is. In aflevering 4 van 'De Schoonheid van de Sport' zoekt NH Sport-verslaggever Erik-Jan Brinkman uit hoe het zit met de attractiviteit van deze sport. Waarom geniet de ene voetballiefhebber wel van zaalvoetbal en de andere niet.

Het Amsterdamse Lebo behoort tot één van de betere zaalvoetbalclubs van Nederland en coach Zaid el Morabiti staat voor aantrekkelijk spel. "Ik heb niks aan breedtepassjes en save spelen. Attractief voetbal, hoog bal tempo en veel acties maken."

Naast de trainer van ASV Lebo, komen ook spelers aan het woord in deze uitzending. Verder geeft ook Reda Kharchouch zijn visie op zaalvoetbal. De huidige goaltjesdief van FC Emmen speelde in het verleden ook zaalvoetbal in Amsterdam.

De balans tussen resultaat en vermaak

De zesdelige serie 'De Schoonheid van de Sport' gaat over de balans tussen resultaat en vermaak. Waar elke week een andere sport centraal staat. In aflevering 1 ging het over voetbal, aflevering 2 over vechtsport, aflevering 3 atletiek en deze uitzending staat dus in het teken van zaalvoetbal.

De uitzending kan je morgenavond (maandag) op de tv van NH zien om 17.10 uur en wordt daarna elk uur herhaald. En ook kan je de gehele aflevering terugvinden op deze site.