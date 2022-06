Honden en baasjes rennen zich rot bij flyball-toernooi in Zaandam

Maar liefst tachtig honden en baasjes streden vandaag in Zaandam tegen elkaar in een heus flyball toernooi. flyball is een teamsport speciaal ontwikkeld voor honden. De viervoeters kunnen hierbij al hun energie kwijt, en ook de baasjes konden hun enthousiasme niet altijd onderdrukken.

Om Flyball te kunnen spelen heb je het volgende nodig: vier hindernissen, een ballenapparaat, een hond en een baasje. Het is de bedoeling dat de viervoeter zo snel mogelijk via de hindernissen naar een ballenapparaat rent, het apparaat bedient zodat de bal tevoorschijn komt, deze te vangen en daarna weer via de hindernissen naar de baas terug te rennen. Twee teams van vier honden (en baasjes) strijden om de snelste tijd. Het team dat als eerste vier honden foutloos over de finish heeft, pakt de winst.

"Het is altijd weer spannend of ze de bal vangen", aldus een trots baasje wiens hond zojuist een razendsnelle tijd heeft neergezet. "Soms kunnen ze de bal missen met hun snuit en stuitert die weg, en dan is het klaar."

Teamgevoel

Het Zaanse toernooi zit vol met Flyball-talentjes want geen enkele hond hapt naast de vliegende bal, dus de sfeer zit er goed in op het veld. "Het is gewoon echt heel leuk", merkt een baasje op. Volgens haar is het teamgevoel dat er onderling heerst het allerleukste aan de sport.

"Met het team maak je er een gezellige dag van", aldus organisator Onno Witte. "En ook de honden zijn enthousiast."