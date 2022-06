Open dagen op de Wallen moeten iets aan imagoprobleem doen: "Leuk om een keer te zien"

Dit weekend heeft het bekendste stukje Amsterdam in het teken gestaan van de Wallen Open Dagen. Bezoekers konden op verschillende plekken binnenkijken: bij winkeltjes van lokale ondernemers, maar ook in de peeskamers en bij de bananenbar. Met de open dagen hopen de ondernemers iets te kunnen doen aan het verslechterde imago van de Wallen.

De ondernemers op de Wallen hebben de handen ineen geslagen om een heel weekend lang mensen de kans te geven een kijkje te nemen in de keuken van de buurt. Ongeveer veertig deelnemers laten zien wat ze in huis hebben. Er worden verhalen gedeeld over sekswerk, maar ook is er livemuziek van artiesten uit de buurt.

In de bananenbar konden bezoekers meer te weten komen over de kunst van het paaldansen. "Sommige mensen zien het als schimmig en dat we gedwongen worden", legt paaldanseres Priscilla Bruno uit. "Nu komen ze hier binnen en dan zien ze dat er meiden zijn die gewoon heel graag willen paaldansen en daar beter in willen worden. We krijgen goede training, dus dat laat zien dat het echt een sport is en dat er helemaal niks gedwongen aan is. Mensen komen hier zeker anders naar buiten."