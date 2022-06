Joods toernooi Jom Ha Voetbal dit jaar op de velden van AFC

Op de velden van AFC in Amsterdam-Zuid werd dit jaar het Jom Ha Voetbal georganiseerd. Jom Ha is een joods voetbaltoernooi, maar ook toegankelijk voor niet-joodse spelers en toeschouwers. Naast sport kan je er genieten van live muziek en koosjer fastfood.

In 1980 werd de eerste editie van Jom Ha Voetbal opgezet door een groepje joodse studenten die een sportieve dag wilden organiseren voor hun geloofsgemeenschap. Rob Pach was één van hen en is tot op heden betrokken bij de organisatie van het evenement. "Het is fantastisch, na 41 jaar sta ik hier nog steeds."

Sindsdien is het toernooi uitgegroeid tot een begrip binnen de joodse maatschappij in de hele Benelux. Gemiddeld trekt Jom Ha Voetbal zo'n 1800 bezoekers per editie. "Er komen orthodoxen, liberalen, niet-joden, allerlei pluimages", vertelt een vrouw die het evenement al jaren bezoekt. De dag is open voor iedereen, maar wordt toch voornamelijk bezocht door mensen die zich identificeren met het jodendom.