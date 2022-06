Regenbui velt kartonnen molen op Koemarkt Purmerend: "Dat is het Nederlandse weer"

Waar de makers al bang voor waren, is vannacht uitgekomen: de grote kartonnen molen op Purmerendse Koemarkt die daar voor festival Reuring was neergezet, is door de regen ingestort. Nanda Haverkort, marketingmanager van de organisatie, vindt het vooral jammer voor alle kinderen die afgelopen week hebben meegeholpen.

Kartonnen molen op Koemarkt Purmerend ingestort - Piet Jonker

De molen was een ontwerp van de Franse kunstenaar Olivier Grossetête, die bekend staat om zijn grote bouwwerken van karton. De bedoeling is dat veel mensen meehelpen bij het bouwen van deze werken en dat is volgens Haverkort zeker gelukt. "De hele week hebben er kinderen meegewerkt en gisteravond werden er mensen van terrassen gehaald om er een laag onder te bouwen." Uiteindelijk werd de molen zo'n 20 meter hoog inclusief de wieken. Gisteravond ging het nog een tijdje goed voor het begon te regenen. Volgens de marketingmanager en medebouwer hebben veel mensen er plezier van het karton gehad. "Eerst konden er nog kinderen in spelen en later heeft het uitgaanspubliek de molen ook nog kunnen zien", vertelt ze. "Vannacht tot een uurtje of 1.00 uur stond 'ie nog."

Quote "Het blijft een molen van karton" Nanda haverkort - marketingmanager Reuring

Omdat het slechte weer er al een beetje aan zat te komen, werd de molen beschermd met plastic. "Maar je gaat er niet inklimmen als hij 18 meter hoog is", vertelt Haverkort. Later werd het bouwwerk nog iets verstevigd, maar het mocht niet baten. "Het blijft een molen van karton. Dat is het Nederlandse weer." Tekst gaat door onder de foto van de kartonnen kerk.

Melvin Ossebaar

Ze vertelt dat veel mensen het jammer vinden dat de molen is ingestort, zelf vindt ze het vooral jammer voor de kinderen die er de hele week aan hebben gewerkt. "Ze hebben hard geholpen, voor hen is dat best een beetje zuur." Eigenlijk zou de molen tot vanmiddag 17.00 uur blijven staan, maar rond het middaguur is het karton opgehaald door de afvalbeheerder. "Dan wordt het mooi gescheiden."