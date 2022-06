Honderd jaar muziek maken: "Onbestaanbaar dat we ooit stoppen"

Het was een zomerse dag in juni 1922 toen het Fanfarecorps Bovenkerk in Amstelveen werd opgericht. Gisteren vierde de muziekgroep, tegenwoordig Harmonie Orkest Bovenkerk, haar honderdjarig bestaan. Helaas zat het dit keer niet mee met het weer: op het allerlaatste moment moest de hele boel door zware regenbuien naar binnen worden verplaatst.

Een grote teleurstelling, want op het pleintje achter het vernieuwde Noorddamcentrum was de hele dag hard gewerkt om onder de rook van de Urbanuskerk een podium op te bouwen. Na een uitgebreide soundcheck zouden de harmonieën perfect hebben geklonken in de openlucht, maar het liep even anders. En dat bleek geen probleem te zijn voor de ervaren amateurs. Binnen een uur hadden zij binnen alles geïnstalleerd en puilde het centrum uit van de mensen.

Klarinettist Ger Stoker (75) glimt zaterdag van trots als 'zijn' orkest begint te spelen. Hij is het oudste lid uit het gezelschap en speelt nu 37 jaar met het Harmonie Orkest. "We gaan altijd met plezier naar de vereniging, omdat we het heerlijk vinden om lekker weer met elkaar muziek te maken", vertelt Ger als NH Nieuws hem 's middags opzoekt. In zijn woonkamer oefent de klarinettist nog een laatste keer. "Thuis oefenen schiet er nog weleens bij in", geeft Ger toe. "Gelukkig is onze dirigent er scherp op. Na elke repetitie zegt hij: ‘Jongens, thuis oefenen hè!’” Artikel gaat verder onder afbeelding

Het werpt zijn vruchten af. Onder leiding van dirigent Nico Schimmel werkt het orkest die avond geconcentreerd een speciaal samengesteld repertoir af dat van klassieke naar modernere hits, van bijvoorbeeld Coldplay, en evergreens als 'It's raining men' gaat.

Het Harmonie Orkest begon in 1920 als fanfarecorps met een bigband, drumband en mini-majorettes. Destijds werd eigenlijk nauwelijks zittend gespeeld. Het corps macheerde in 1959 bijvoorbeeld over de Sportlaan tijdens het Bloemencorso. Het Harmonie Orkest is altijd een familieorkest geweest. Meerdere generaties Botman, Schuit en Verhoef speelden of spelen bijvoorbeeld nog steeds mee. In 1985 kwamen er ook houtblazers bij en werd het een Harmonie Orkest, een van hen was Ger. Het Harmonie Orkest wordt gesubsidieerd door de gemeente en verzorgt de muziek tijdens belangrijke evenementen als Koningsdag, Dodenherdenking en Veteranendag. "Amstelveen geeft ons iets en wij Amstelveen", aldus Ger. Het orkest speelde talloze keren in de Urbanuskerk, die inmiddels bijna hersteld is na de brand in 2018.