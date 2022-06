Bronzen medaille voor Frank de Wit op omstreden grand slam Ulaanbaatar

Judoka Frank de Wit heeft op het omstreden grandslamtoernooi in Ulaanbatar brons gepakt. De 26-jarige Heemskerker versloeg in de troostfinale Abylaikhan Zhubanazar uit Kazachstan.

De Wit deed mee aan de categorie tot 81 kilogram. Hij begon minder aan de troostfinale en incasseerde anderhalve minuut voor het einde een waza-ari. Zijn tegenstander Zhubanazar had een medische pauze nodig, waarna De Wit gedecideerd toesloeg.

De Noord-Hollander maakte gelijk met een waza-ari en vrij snel daarna volgde een ippon. In de halve finale had de Heemskerker verloren van de Zuid-Koreaan Lee Joonhwan, de latere winnaar van het toernooi.

Ophef

De internationale judofederatie IJF heeft besloten dat Russische judoka's onder de vlag van de bond mee mogen blijven doen aan internationale toernooien. De Oekraïense ploeg besloot zich terug te trekken, nadat bekend werd dat de Russen in Ulaanbaatar (hoofdstad van Mongolië) mee zouden doen. De judobond gaf daarna aan dat judoka's die ook niet zouden gaan, ervoor zouden zorgen dat hun land gediskwalificeerd zou worden.

Extra zuur is dat het grandslamtoernooi in Ulaanbaatar onderdeel is van de kwalificatiereeks voor de Olympische Spelen in 2024.