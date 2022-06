Traditioneel palingroken bij Marker Havenfeesten: "Er moet strijd zijn"

Je hoefde alleen maar je neus te gebruiken om de palingrokers te vinden op de Marker Havenfeesten vandaag. Achter de feesttent en de kramen streden daar twaalf palingrokers om de titel 'Palingroker van het Jaar'. "Meedoen is belangrijk zeggen ze. Maar er is strijd, dat is leuk. Er moet strijd zijn."

"Het is een kwestie van controleren en blijven controleren", legt ervaren palingroker Mathijs Boes uit. "Dat is het hele idee erachter. De temperaturen, de rook. En het zoutgehalte waar je mee begint, dat is heel belangrijk. Je kan er één keer zout in gooien en dat is bepalend. Het kan of te zout of te flauw zijn, dan is het niet goed."

Groot feest

Op de derde dag van de 31e Havenfeesten zit de stemming er goed in. "Gisteravond hebben we in de tent al een groot feest gehad, het zat helemaal vol", zegt Mathijs, nog net boven het geschreeuw dat uit de tent komt. Daar is een 'mannenochtend' aan de gang. Morgen staat er onder andere nog een koffieconcert en een optreden van Wolter Kroes op het programma.

Terug naar de palingrookwedstrijd. De deelnemers kiezen de beste vijf palingen uit en sturen die in bij de jury, die er met een strenge blik naar kijkt. Ondanks goede pogingen van Mathijs en debutant Natasja van Meerveld (de eerste vrouw die aan het palingroken in Marken meedoet) gaat Piet Honingh er met de winst vandoor. Hem wacht eeuwige roem én een wisselbeker.