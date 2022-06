Zaalvoetballer Charraoui droomt van Europese top, Lille is eerste tussenstop

Soufian Charraoui van Hovocubo scoorde afgelopen seizoen het absurde aantal van 51 (!) goals. De 25-jarige zaalvoetballer kreeg mede daardoor aanbiedingen vanuit Italië, Portugal, Saoedi-Arabië en Frankrijk. Uiteindelijk wordt Mouvaux Lille Métropole Futsal zijn nieuwe club.

Soufian Charraoui (l) scoorde 51 (!) doelpunten afgelopen seizoen - Orange Pictures / Joris Verwijst

"Die keuze heb ik met gevoel gemaakt", legt Charraoui uit. "Ik ben de weg ingeslagen dat ik als prof wil gaan zaalvoetballen. Bijvoorbeeld twee keer per dag trainen, een huis en auto via de club en het hele financiële plaatje. Ik wil al heel lang professioneel bezig zijn met de sport. Daarom heb ik besloten om mijn droom na te gaan jagen." Volgens Charraoui is de Franse competitie een stuk zwaarder en sterker dan de eredivisie. "Ik ken al een aantal jongens die daar spelen via het Marokkaans elftal, van toernooien of via social media. Lille is vorig seizoen tweede geëindigd achter Sporting Paris. Daardoor zijn we helaas niet geplaatst voor de Champions League, maar het zou in theorie nog kunnen." Russische clubs worden door de oorlog in Oekraïne waarschijnlijk gediskwalificeerd. Daarom is er nog een kleine kans op Champions League-deelname. Bekijk hieronder de reactie van Charraoui na de behaalde landstitel:

Vertrekkende Soufian Charraoui bezorgt Hovocubo kampioensschaal - NH Sport / Edward Dekker

Landstitel De zaalvoetballer speelde slechts drie jaar bij Hovocubo en nam afscheid met het kampioenschap. Desondanks spreekt Charraoui van 'de beste periode uit zijn leven'. "Ik speelde met een aantal jongens met wie ik ben opgegroeid, dat was fantastisch. We hadden een team dat zich kon meten aan grote clubs uit Europa. Ik ben iedereen erg dankbaar, alleen wilde ik als prof gaan spelen. Dat was niet mogelijk bij Hovo, dus dit is een goede stap voor mijn ontwikkeling." "Als ik hard blijf werken, kan ik hopelijk in de Europese top komen", vervolgt hij. "Bijvoorbeeld in Spanje of Portugal. Je krijgt wat je toebehoort, daar geloof ik heel erg in."

Quote "Je krijgt wat je toebehoort, daar geloof ik heel erg in" vertrekkend hovocubo-speler Soufian Charraoui

Marokko In het begin van zijn carrière was Charraoui international van Oranje, maar besloot in december voor Marokko te kiezen. Hij is op dit moment op de Arab Cup in Saoedi-Arabië. "Marokko is de nummer twaalf van de wereld. Daarnaast doen ze mee aan de Afrika Cup en het WK. Voor mijn ontwikkeling was het beter om voor Marokko te kiezen." Vrijdag stond Charraoui met Marokko in de kwartfinale van de Arab Cup. Daarin werd Libië met 3-0 verslagen. De halve finale tegen Egypte staat zondag op het programma.