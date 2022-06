Spitse blijft nog minimaal drie jaar Ajacied

Spitse heeft niet lang getwijfeld over een langer verblijf in Amsterdam. "Ik wil heel graag voor Ajax spelen en prijzen pakken. Het kampioenschap heb ik nog niet, dat is mijn ultieme doel", laat ze weten op de clubwebsite. "Misschien speel ik nog wel vijf of zes jaar. Ik wil er geen leeftijd aanhangen en moet eerst zien wat mij leuk lijkt. Ooit hoofdtrainer van de Ajax Vrouwen zijn, is wel iets moois."

