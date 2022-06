Bezorgers protesteren vanwege dreigend vertrek Zapp: "Iedere cent die Zapp waard was, is gemaakt door de riders"

"Dit zijn mensen van vlees en bloed, dit is hun bestaan, hun inkomen, daar moet je niet zo mee omgaan", zegt Sjerp van Wouden, woordvoerder van de Radical Riders. "Iedere cent die Zapp waard was, is gemaakt door de riders, door de pickers, die door weer en wind hebben gefietst, die overvallen hebben overleefd, en die gewoon hebben gebikkeld voor dit bedrijf en hun hart hadden bij dit bedrijf. En die worden nu belazerd."

Volgens flitsbezorger Zapp is het bedrijf niet levensvatbaar als het alleen nog mag opereren vanuit industriegebieden, zoals de gemeente wil. Kort geleden werd duidelijk dat de zogeheten darkstore van Zapp in de Fagelstraat in West moest sluiten omdat het in strijd is met het bestemmingsplan. Zapp overweegt daarom in Nederland te stoppen met hun diensten.

Volgens de demonstranten hebben de riders enorm hard gewerkt in soms gevaarlijke werkomstandigheden. Er waren al problemen met het vervallen van bonussen en doorbetaling van loon, en nu staan hun banen ook opeens op de tocht. "We werken hard, ik leverde 600 bestellingen per maand af, ik was geen luie jongen, ik werk om geld te verdienen. Ik ben hier om dat ik recht heb op een beloning. Ik wil geen geld voor nietsdoen, maar omdat ik vind dat dit bedrijf misbruik van ons maakt."

De bond eist een goede ontslagregeling en doorbetaling van het loon totdat het contract eindigt. De directie van Zapp liet zich gisteren niet zien en ging ook niet het gesprek aan met de medewerkers.