Verantwoordelijk wethouder blij dat Gooise gemeenten van Russisch gas af zijn: "Voelde niet goed"

De gemeenten wilden van hun contract met het Russische gasbedrijf af, nadat Rusland de oorlog met Oekraïene begon. "Na de inval in Oekraïne voelden wij ons, als bestuurders, ongemakkelijk bij het krijgen van Russisch gas", zegt Bart Heller in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag. "Daarom wilden we er zo snel mogelijk van af."

Het verbreken van het gascontract was niet makkelijk en heeft even geduurd, maar is nu toch gelukt. Vanaf oktober wordt het Gooise gas geleverd door Greenchoice, vooralsnog voor een jaar. De deal kon snel worden gesloten.

Toch Russisch gas?

Helemaal honderd procent zeker dat er geen Russisch gas meer naar de regio stroomt, zijn de gemeenten overigens niet. Op de site van Greenchoice staat het volgende vermeld: "Ons zicht op de herkomst van het gas houdt op bij onze leveranciers. De kans bestaat en het is aannemelijk dat de oorsprong van een deel van het gas dat wij afnemen Russisch is."

De vraag is dus welk effect de overstap van de gemeenten heeft. "Maar de directe band met het Russische gas hebben we wel door kunnen snijden", vertelt Heller. "De Europese gasmarkt is een mix van gas van verschillende herkomsten. Helemaal uitsluiten kunnen wij het nooit, dat heeft te maken met de Europese gasmarkt, daar kunnen wij als gemeenten niks aan doen. Met deze nieuwe leverancier hebben wij maximale zekerheid dat wij eerlijk gas hebben. Op dit moment is het zeker dat wij geen Russisch gas krijgen omdat Europa leveringen van Gazprom tegenhoudt."

Gevolgen inwoners

Volgens de wethouder gaan bewoners niks merken van de overstap.

"Na de zomer gaan we de definitieve prijs opstellen voor het gas. Dit zal een marktconforme prijs worden. Het werkt hetzelfde zoals bij de prijs voor consumenten. Door deze wijziging gaan wij geen belastingen verhogen. De inwoners van de Gooi en Vechtstreek gaan hier niks van merken. De verwarming blijft aan op locaties zoals gemeentehuizen en sporthallen."

