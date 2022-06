Berkhout inspireerde kinderboekenschrijver Sjoerd Kuyper: "Paradijs van mijn jeugd"

De Bergense kinderboekenschrijver Sjoerd Kuyper vierde dit jaar zijn zeventigste verjaardag. Ter ere daarvan werden zijn boeken over Robin gebundeld. Aan NH Radio vertelt hij dat zijn gelukkige jeugd in het West-Friese Berkhout hem inspireerde bij het schrijven van de korte verhalen: "De verhalen over zijn Robin in hoge mate autobiografisch en gaan eigenlijk over dat jongetje dat ik 65 jaar geleden was in het dorpje Berkhout."

In 1990 begon Kuyper te schrijven aan zijn succesvolle verhalen over de kleuter Robin. Die verhalen gaan over grote levensthema's als liefde, seks en twijfelen over religie. Kuyper schrijft graag over 'dingen waar kleuters best mee om kunnen gaan, als je je best doet', vertelt hij.

"In de eerste plaats horen kinderen alle woorden die ze niet mogen horen toch wel, dus kun je er maar beter over praten en uitleggen wat het betekent voordat ze rare ideeën krijgen"

"Er wordt zelfs over vrijen en seks geschreven in dit boek", zegt Kuyper. Het is volgens hem belangrijk om kleuters daar op een veilige manier over te leren. "In de eerste plaats horen ze alle woorden die ze niet mogen horen toch wel, dus kun je er maar beter over praten en uitleggen wat het betekent voordat ze rare ideeën krijgen," legt de schrijver uit.

Hij vervolgt: "Ze kunnen mama en papa betrappen, ze kunnen stoere verhalen horen van grote broers... dus het is allemaal al onderdeel van het leven van een kleuter. In onze tijd en in alle tijden. Dan vind ik dat je daarover moet schrijven ook."

Robin ontstond door Kuypers kinderen

Aan het begin van de bundeling van Robin-verhalen vertelt Kuyper over hoe de fictieve kleuter ontstond. Zijn kinderen vroegen aan hem: 'Pap, was jij net zo'n leuk kind als wij zijn?' Toen de schrijver daarop grappend antwoordde dat hij 'veel leuker' was, bleven ze hem maar vragen waarom dat dan was.

"Dat heb ik moeten bezuren", lacht Kuyper. "Dan moest ik elke keer vertellen waarom. Tot ik merkte dat ze er zo'n plezier van hadden, dat ik dacht: tot nu toe heb ik eigenlijk alles wat ik heb geschreven gefantaseerd, laat ik eens proberen om heel simpel een waargebeurd verhaal op te schrijven en kijken hoe dat uitpakt."

Dat is het begin geweest over de serie boeken over Robin: "Ik ben ze intens dankbaar voor hun stimulans daarin."

Geprobeerd niet over Berkhout te schrijven

De inspiratie voor de verhalen haalde de schrijver uit zijn eigen jeugd: "Ik heb geprobeerd die verhalen los te zingen van dat dorpje Berkhout. Ik wilde dat het over alle kleuters in de wereld gaat, dus niet over een jongetje, 65 jaar geleden in Berkhout, maar over alle kleuters nu."