Niet meer welkom: ondernemer Melanie (28) weggejaagd uit loods bij vluchtelingencruiseschip

Nu het cruiseschip met duizend vluchtelingen aan de VOB-kade in Velsen-Noord komt te liggen, moet ondernemer Melanie Maria Fokkens (28) er weg. Dat kreeg zij afgelopen week te horen. Niet netjes per brief, maar met dreigende woorden en Whatsapp-berichten, die NH Nieuws heeft ingezien. Melanie: "Ik vind dat ik mijn verhaal móét vertellen."

Niets leek Melanie, al jarenlang ondernemer, nog in de weg te staan om in een loods aan de Velsen-Noordse kade haar nieuwe evenementlocatie De Artistique Fabrique te beginnen. Na zo’n drie maanden van voorbereidingen lag het huurcontract, dat per 1 juli of 1 augustus zou ingaan, klaar.

Dat zij ook écht niet meer welkom is op de VOB-kade, werd in de loop van de week pijnlijk duidelijk. Nadat Melanie het nieuws over de vluchtelingenopvang hoorde, deelt zij haar toekomstzorgen via WhatsApp met een lid van de Velsense gemeenteraad (bekend bij de redactie). Ze nodigt hem uit voor een kopje koffie op de kade om bezwaren en eventuele opties te bespreken.

Voor Melanie kwam het nieuws als een donderslag bij heldere hemel. "Via de media heb ik moeten begrijpen dat ik aan de kant werd gezet. Voor die tijd ben ik nooit ergens over ingelicht en is er nooit met mij over de plannen gesproken.”

Zelf zag ze het al helemaal voor zich."Velsen was dé aangewezen plek voor mijn bedrijf", zegt Melanie. "Het hoogtepunt had een halfjaarlijks evenement moeten zijn waar zakelijk en particulier Nederland kennismaakt met elektrisch rijden. Onder de rook van IJmuiden en omgeving was het een mooie balans met het oog op een groene toekomst voor iedereen."

Dat appje aan het raadslid komt via de verhuurder als een boemerang terug bij Melanie. ‘Doorgestuurd', zegt het labeltje boven het WhatsApp-bericht dat Melanie enkele uren daarvoor zelf nog schreef. Dat berichtje is via het raadslid of via via bij de verhuurder van de loods gekomen, en verschijnt nu weer in het eigen appgesprek tussen de verhuurder en Melanie.

Daarbij de boodschap: "Nooit meer bellen en nooit meer terrein op".

Het komt dreigend over. Zéker na gesprekken die Melanie eerder met hem gehad heeft. Ook in haar gezicht heeft de verhuurder in de periode ervoor uitspraken gedaan die op z'n zachtst gezegd intimiderend op Melanie zijn overgekomen.

Naar gevoel

Ze is begrijpelijkerwijs aangedaan door alle gebeurtenissen en terug naar de loods durft Melanie niet meer. Maar ze wil zich tegelijkertijd niet laten kennen.

"Kijk, ik wil positief zijn en blijven, en ik geloof ook wel gerust dat als het hier niet zo mag zijn, er ergens anders weer een kans voorbijkomt", zegt Melanie, zichzelf bijna verontschuldigend. "Maar ik was hier zo graag gebleven."

En de intimidaties zijn niet het enige dat haar dwarszit. Het steekt Melanie verder dat de gemeente niet eerder met ondernemers op de VOB-kade in gesprek is gegaan. "Ik vind het zelf belangrijk om iedereen in mijn plannen te betrekken en samen te delen." Voor haar gevoel heeft de gemeente dat nagelaten.

"Verbondenheid en saamhorigheid zijn voor mij belangrijker dan wat dan ook, en iedereen zou welkom zijn. Succes maak je met z'n allen", is Melanies overtuiging.