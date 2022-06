Peuter dwaalt alleen rond in ‘t Veld, weer thuis dankzij oplettende voorbijganger

Een oplettende bewoner heeft er vanmorgen vroeg voor gezorgd dat een ronddwalende peuter in 't Veld weer met zijn ouders is herenigd. De peuter liep in alle vroegte moederziel alleen rond op straat. Rond zes uur trof een voorbijganger het jongetje aan en vroeg hem waar hij woonde. Omdat het kind dat niet kon vertellen, besloot hij de politie in te schakelen.