Toulouse lokt AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal naar Frankrijk

Sinds zijn komst in 2019 speelde Aboukhlal 88 officiële duels voor AZ waarin hij 12 doelpunten maakte. Hij is in korte tijd de vierde speler van de Alkmaarders die de eredivisie verruilt voor de hoogste Franse voetbalcompetitie. In Ligue 1 zijn ook Myron Boadu (AS Monaco), Calvin Stengs (OGC Nice) en Marco Bizot (Stade Brest) actief.

De hoogte van de transfersom die de Fransen AZ betalen, is niet officieel bekend gemaakt, maar zou rond de twee miljoen euro liggen. Met bonussen zou dat bedrag nog kunnen oplopen.