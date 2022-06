Zaanse dominee gaat suppen voor een schoner milieu: "Als ik maar niet val"

In eerste instantie zit dominee Cornelis Visser nog wat onwennig op zijn knieën op de SUP board, maar na een paar honderd meter durft hij rechtop te staan. Een grootse overwinning want het is voor de Zaankanter pas de tweede keer dat hij het doet. En het is allemaal voor het goede doel. Om zwerfafval op te halen in het Westzijderveld en dat doet hij met jongeren uit zijn kerk. Bewustwording in navolging van Merijn Tinga, de plastic soup surfer.

"Ik denk dat de jongeren dit ook leuker vinden dan een uur in de kerk", zegt de dominee vlak voor aanvang van de tocht. Vanuit Westzaan gaat het naar de molen Het Prinsenhof waar een film vertoond wordt over de tocht die Merijn Tinga maakte over de Rijn. "Dat was maar liefst 1200 kilometer, wat dat betreft is dat wat wij doen maar een bescheiden stukje." Maar wel van grote waarde want duurzaamheid is een belangrijk thema in de Zaanse Protestantse Kerk. Visser doet ook zelf regelmatig mee aan allerlei acties om zwerfafval op te ruimen.

Zwerfafval

Ondertussen amuseren de jongeren zich prima op het water. Een lekker avondzonnetje en bijna geen vuil of rotzooi te bekennen. Wat vinden zij eigenlijk van dat zwerfafval? Want zijn het juist niet de jongeren die alles zomaar op straat gooien? "Nou", zegt er een, "bij ons op school valt dat wel mee. Het meeste gaat gewoon in de prullenbak. Maar als ze op de fiets zitten, dan gooien ze vaak een leeg blikje wel op straat."

Vallen

De dominee vindt het al lang best dat er weinig plastic en ander afval in het water ligt. Want hij blijft dat wel staan, maar zou zich geen raad weten als hij iets uit het water moet vissen. "Ze hopen natuurlijk allemaal dat ik er vanaf val", zegt hij met een grote glimlach, "niets leuker dan een dominee die in het water valt."