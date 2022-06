Terugblik op Zeehavendagen Amsterdam: 'Ik wist niet dat we een haven hadden'

Vier dagen lang de kans krijgen om de Amsterdamse haven en de manier van werken te bewonderen. Bezoekers klommen met veel plezier op de boten en lieten zich onderdompelen in het - voor sommige nog onbekende - terrein van de Zeehaven. "Je vraagt je altijd al af wat is er in deze havens nou aan de gang?", spreekt een bezoekster vanaf de boot vol bewondering uit.

Vanaf het Amsterdamse water was het gisteren extra genieten tijdens een van de Zeehavendagen. "Ik zit hier heerlijk op een boot, internationale allure. En dan zie je nog steeds dat we heel groot zijn in de havenbusiness en dat interesseert me", vertelt een bezoekster.

'Motor van de regio'

De tour is bedoeld om Amsterdammers richting de haven te brengen, vertelt Dirk Dijk van de gemeente Amsterdam. Het gaat er volgens hem dan ook om dat mensen weer met de haven worden verbonden: "Amsterdammers zijn een beetje de haven kwijtgeraakt in de afgelopen jaren. Dat is heel jammer want het is een leuke wereld om in te werken."

Het werk in de haven is voor de Amsterdammer en omstreken toch wel de motor van de regio, vertelt Mark Emmelot van vennoot C.V.V. "Het imago van de Amsterdamse haven is toch wel altijd: het ruwe bolster, blanke pit. Mensen denken dat je enorme spierballen moet hebben om hier te werken en altijd maar met kracht bezig bent, maar tegenwoordig werkt het allemaal machinaal en met innovatie."