Jeugdbrandweer hard op zoek naar leden uit Laren: "Het is superleuk om te doen!"

De brand is in scène gezet voor de wekelijkse oefening van het jeugdbrandweerkorps van Blaricum, Eemnes en Laren, maar de jongeren nemen de situatie uiterst serieus. Bij aankomst gaat iedereen snel aan de slag. De brand wordt geïnspecteerd en de bevelvoerder deelt commando's uit.

Via de portofoon klinkt een oproep: "Brand in Blaricum, kunnen jullie erheen?" De jonge bevelvoerder geeft de instructies door aan zijn teamgenoten. "Kleine buitenbrand, voor zover bekend geen slachtoffers, de eigenaar is ter plaatse."

Binnen no time stroomt er water uit een put op straat richting de brandweerwagen. Het is vanavond het schuurtje van oud-brandweerman Harrie van Boheemen dat zogenaamd in brand staat. Hij kijkt kritisch toe. "Ze letten op, kijken waar ze moeten zijn en dan komen ze in actie. Dat gaat helemaal zo gek nog niet." En of zijn schuurtje nog te redden is? "Ze moeten wel snel zijn, anders moet ik een nieuw dak aanschaffen."

Gelukkig bestaat de brand uit knipperende lichten en een kastje dat knetterende geluiden maakt. "Het is natuurlijk allemaal nep, maar het is wel heel leuk om te doen," vertelt Danique (13) uit Eemnes. Haar vader zit bij de brandweer in Eemnes en na een oefendagje besloot ze zich aan te melden voor de jeugdbrandweer. "Het is anders dan veel andere sporten, je leert heel veel verschillende dingen en je krijgt een idee hoe het eraan toegaat bij de brandweer."

Bij de tweede oefening van de avond, ligt er ook een slachtoffer in de schuur. De arme man of vrouw - dat is moeilijk te zien - moet wachten tot de brand geblust is en wordt dan in veiligheid gebracht.

Brand meester

Als de fictieve brand onder controle is, wordt er geëvalueerd. "Het ging hartstikke goed," vertelt Anita van Zon. Ze werkt zelf bij de brandweer van Blaricum en begeleidt de jongeren. "Deze groep is pas in september begonnen. De communicatie tijdens een oefening kan soms nog wat beter, maar ze doen het echt top," zegt ze.

Op dit moment zijn ze op zoek naar vier jeugdleden uit Laren. "We hebben al jongeren uit Blaricum en Eemnes en willen de groep graag aanvullen," vertelt begeleider Anita. "Je moet fysiek fit zijn, want we zijn veel aan het rennen en slangen uitrollen. En je moet sociaal zijn. Het is een heel leuke groep, er ontstaan veel vriendschappen."

Dat kan Amber (13) uit Huizen beamen. "Het is heel gezellig, we doen veel leuke dingen met elkaar en je leert heel veel. Het is gewoon een heel leuke activiteit om na school te doen." En dat is Danique met haar eens. "Ik zou tegen iedereen willen zeggen: kom het gewoon een keertje proberen!"