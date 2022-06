Amsterdam NL V Kinderen enthousiast over Keti Koti Junior: "Vooral de verzetsverhalen raakten me"

De afgelopen dagen hebben de kinderen van zeven verschillende basisscholen in Amsterdam zich verdiept in het slavernijverleden. Als afsluiter gingen de scholieren die meededen aan Keti Koti Junior naar een programma in de Q-Factory in Oost, met een quiz, veel dans en nog meer zang. "Mijn stem is vanavond wel schor denk ik."

De kinderen hebben kaaimannen geknutseld, dansjes geleerd en filmpjes samen gemaakt in de klas. Wat ze vooral bijblijft zijn de verhalen over de verzetshelden. Leerling Anwar vertelt: "Hoe Tula voor iedereen vocht en niet per se voor zichzelf vocht, dat raakte me." Tula was een verzetsleider die op een plantage werkte in Curaçao. Ook Ley-Anna van tien jaar is door hem onder de indruk. "Ik kende wel een paar andere verzetshelden maar Tula en Ma Pansa nog niet."

Ley-Anna en Anwar op het podium

Onderbelicht Het evenement is een initiatief van NiNsee en Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School. Britt-Marie van der Drift van NiNsee heeft zich expres gefocust op deze verzetsverhalen. "Dat is een onderbelicht deel uit de geschiedenis. Je ziet ook dat kinderen er geïnspireerd door raken, dus dat is mooi om te zien." Tijdens het evenement wordt er meegezongen door de leerlingen. "Ik had verwacht dat we alleen moesten luisteren", zegt Anwar. "Maar ik vond het een leuke, actieve en gezellige dag en mijn stem is vanavond wel schor denk ik."