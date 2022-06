Havenfestival liefdesverklaring aan IJmuiden: "Iedere windrichting een andere geur"

Net als veel andere evenementen is het Havenfestival dit weekeinde na drie jaar terug van weggeweest in IJmuiden. Op de Trawlerkade presenteert het IJmuiden in al haar facetten: vis, toerisme, kunst, cultuur en techniek. Er zijn schepen te zien, rondvaarten te maken, optredens en presentaties. Dionne Roorda van de organisatie: "We staan te popelen om IJmuiden na drie jaar weer op de kaart kunnen zetten."

Thema van de vierde editie is: het gaat IJmuiden voor de wind. Laat wind nou net ook het onderwerp zijn van het repertoire van Piet Hein Eikel. Op het speciaal daarvoor ingerichte 'Piet Heinplein' is hij één van de muzikanten die zijn liefde aan IJmuiden betuigt.

Piet Hein Eikel doet dat onder meer in de vorm van een lied over de altijd waaiende wind in IJmuiden. Bij iedere windrichting heeft hij een andere associatie. Noordenwind betekent de 'geur' van Tata Steel, de westenwind voert in IJmuiden een vislucht aan, zuidenwind de lucht van de duinen en de oostenwind voert het geluid van gejuich in het stadion mee.