Hotel Parkview in Amsterdam-Zuid mag na drie jaar toch weer open

Hotel Parkview in Zuid mag na drie jaar toch weer open. Burgemeester Halsema liet het hotel aan de Korte Van Eeghenstraat sluiten nadat er twee keer een aanslag is gepleegd.

De eerste was in oktober 2018; toen gooide een man een granaat tegen de gevel van het hotel. Hoewel de pin verwijderd was, ging het explosief niet af.

Bij de tweede aanslag, in juli 2019, veroorzaakte een handgranaat wel een explosie. Door de knal raakte meerdere panden en auto's in de straat beschadigd. Burgemeester Halsema besloot daarna het pand voor onbepaalde tijd te sluiten 'om de orde te handhaven'.

Afpersing

Na de tweede aanslag zei de eigenaresse van het hotel dat ze werd afgeperst en al drie jaar geforceerd werd om haar hotel te verkopen voor een lage prijs. De politie werd hier pas na de tweede aanslag van op de hoogte gebracht. Toch vond de burgemeester en de politie een sluiting de enige garantie om herhaling te voorkomen. Daarnaast had de eigenaresse volgens hen de afpersing eerder moeten melden, zeker omdat dit al drie jaar gaande was. De eigenaresse van het hotel ging tegen de sluiting in beroep, maar de voorzieningenrechter besloot eind juli 2019 dat Halsema het hotel terecht had gesloten.

Afwijzing heropening

Een jaar geleden deed de eigenaresse opnieuw een aanvraag voor een exploitatievergunning, maar ook die werd geweigerd door de burgemeester. Na een kort geding van de eigenaresse gaf de rechter Halsema opnieuw gelijk, omdat het bedrijfsplan van de eigenaresse 'onvoldoende vertrouwen gaf dat het hotel het woon- en leefklimaat in de omgeving, of de openbare orde en veiligheid niet nadelig beïnvloedde’.

'Geen andere mogelijkheid dan verlenen vergunning'

Nu beslist Halsema toch anders; het hotel mag in eerste instantie weer open voor een jaar. "Na uitspraken van de rechtbank, een wijziging van de aanvraag door de exploitant en een grondige toetsing van de tweede aanvraag ziet de burgemeester geen andere mogelijkheid dan het verlenen van de vergunning, onder het stellen van voorwaarden en met een beperkte looptijd."