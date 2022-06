Code geel in onze provincie: windstoten tot 60 kilometer per uur

Voor Noord-Holland zal dat wel héél plaatselijk zijn, zegt NH Nieuws-weerman Jan Visser terwijl hij naar de satellietbeelden kijkt. "Alleen het Gooi zou mogelijk een onweersbui kunnen verwachten. Code geel is eigenlijk vooral een waarschuwing dat er een bui kan vallen, meer niet."

Als je vandaag de weg op gaat kun je te maken krijgen met lastige rijomstandigheden. Tot vanavond is er kans op onweersbuien met plaatselijk veel regen en windstoten. Het KNMI heeft voor een gedeelte van het land #codegeel afgegeven. Check voor vertrek: https://t.co/wCB3d73KaI pic.twitter.com/CyHAiYSMDb

