'Spiegelslopers' trekken spoor van vernieling door Overstort en De Uitlaat

In de nacht van zaterdag 19 juni hielden drie 'spiegelslopers' huis in de de Overstort en De Uitlaat. Zondagochtend werd Thea Boelens dan ook onaangenaam verrast. "We moesten die ochtend even weg. Toen m'n man in de auto stapte, schrok hij opeens: 'Verrekt, mijn spiegels zijn weg'."



Boelens loopt meteen naar haar eigen auto. "En ook hier waren de spiegels er afgetrapt." Bij een buurvrouw, die een paar huizen verderop woont, was het ook raak. "Ik ben naar haar toegegaan. Ze is 86 jaar en slecht te been. Toen ik haar vertelde wat er was gebeurd, barstte ze in tranen uit. Ze moest die volgende dag geopereerd worden en de auto is haar enige vervoersmiddel. Beseffen die jongens wel wat ze aanrichten? Zo onnodig."

Ook de 'geslaagd'-slingers voor haar zoon, die in de voortuin hingen, zijn meegenomen. "Alsof het ons niet gegund wordt. Het is diep triest, ze moeten zich kapot schamen."

11 spiegels

Na haar post op Facebook, stromen de reacties binnen. "In Overstort zijn vier bewoners de pineut, in De Uitlaat zeven. En blijkbaar is het al vaker gebeurd." Ondanks dat de schade meevalt, hooguit een paar tientjes, begrijpt Boelens er helemaal niks van. "Wat is hier grappig aan? Het is toch weer 50 euro dat we moeten ophoesten. Hopelijk vinden ze de daders snel, zodat we de schade op hun kunnen verhalen."

De politie bevestigt het incident en neemt de zaak serieus. "Er zijn al meerdere aangiftes (8) gedaan. Er wordt momenteel een buurtonderzoek gedaan", vertelt een woordvoerder. "We zoeken dan ook getuigen én camerabeelden."